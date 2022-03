Livro Mindset do Emagrecimento com coautoria de Laura Colares será lançado em Aracaju

Na próxima quinta-feira (24), será lançado o livro Mindset do Emagrecimento, que propõe a descoberta de segredos para ter saúde e desempenho por meio de um emagrecimento leve e duradouro. O evento aberto ao público acontecerá na Livraria Escariz da Avenida Jorge Amado das 18h00 às 21h00.

Atuando como coach desde 2011, Laura Colares escreveu o capítulo ‘Como o cérebro funciona’. “Foi a partir de 2019, após muito estudo e especializações sobre o processo do emagrecimento mental e da consultoria e coaching de imagem na tradicional escola francesa “Ecole”, que passei a atuar como consultora e coach de emagrecimento e imagem, tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas a conquistarem a imagem e o corpo que desejavam, com um resgate da autoestima, promovendo um autoconhecimento, isso sem falar no fim do famoso efeito sanfona. Neste processo também criei o Desafio 30 dias de Mente Magra, com 5 edições e excelentes resultados, todo esse meu trabalho resultou no convite da Editora Saphi para ser coautora do livro”, afirma.

O capítulo “Como o cérebro funciona”, tem como objetivo mostrar para o leitor como o nosso cérebro age em relação ao processo de emagrecimento. “Quero fazer o leitor entender como o nosso cérebro pode sabotar o seu processo de emagrecimento e como usá-lo para ter um emagrecimento eficaz e duradouro, tudo isso com base na ciência”, explica.

Laura Colares é mineira e sergipana de coração, atualmente está radicada em Aracaju. “Sou uma mulher empreendedora, motivada por desafios, que tem paixão pelo que faz, casada com o empreendedor José Leite, mãe de uma garota linda, a Maria Guilhermina, e tenho como propósito ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos através da terapia, da consultoria e do coaching de imagem e emagrecimento, será uma honra receber o público nesta noite de celebração do conhecimento”, finaliza.

Fonte: Rodrigo Alves

Foto: divulgação.