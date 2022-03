Luta do Sindseme barra Projeto de Lei da Fome em Estância

Um dia histórico e de muita mobilização: Assim foi a terça-feira, 22, na porta da Câmara de Vereadores de Estância (CVE). Servidores municipais se mobilizaram e, junto ao Sindicato dos Servidores Públicos de Estância e Arauá (Sindseme), barraram a tramitação urgente do projeto.

Os servidores se reuniram desde o início da tarde e, com a cobrança, conseguiram negociar com as bancadas de oposição e de situação, além da Presidência da CVE, o adiamento da votação do projeto que mantém trabalhadores recebendo salário-base abaixo do mínimo nacional.

Com a cobrança do sindicato atendida, o projeto agora terá tramitação ordinária. Ou seja: os servidores terão mais tempo de dialogar com a gestão municipal e canalizar as discussões na contraproposta que acaba com essa vergonha.

“Parabenizo cada servidor que se mobilizou contra essa injustiça que foi empurrada pela gestão. O peso da presença de todos garantiu que a administração de Gilson Andrade se apavorasse com a ideia de ficar marcada como uma gestão da fome”, comemorou o presidente Carlito Lemos.

As atenções agora se voltam à Prefeitura de Estância, com a solicitação do Sindseme de reestabelecimento da mesa de negociação da campanha salarial 2022.

Fonte e foto Ascom Sindseme