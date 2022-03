Mamógrafo de última geração começa a operar no CAISM

O equipamento é o melhor em diagnóstico por imagem, o que promoverá a melhoria da assistência às usuárias do serviço

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), qualifica ainda mais o diagnóstico do câncer de mama ao colocar em operação o novo mamógrafo. O equipamento é o melhor em diagnóstico por imagem o que promoverá a melhoria da assistência às usuárias do serviço, permitindo que a mulher seja encaminhada ao tratamento precoce, tornando-o mais bem sucedido, conforme informou a coordenadora Estadual da Assistência Ambulatorial, Renata Coutinho.

O novo Mamógrafo possui tecnologia de ponta desenvolvida para oferecer o que há de melhor em diagnóstico por imagem, através de imagens digitais 2D (convencional) e 3D (avaliação tridimensional), acompanhada do sistema de Tomossintese proporcionando imagens nítidas de cortes transversais da mama e com a sobreposição reduzida de tecido na imagem, reduzindo portanto os falsos positivos (exame que aumenta a detecção do câncer de mama em 30% em relação à mamografia).

O equipamento também dispõe de kit de esteriotaxia digital para uma biópsia precisa e estação de laudo garantindo um melhor diagnóstico (técnica minimamente invasiva que usa um sistema de coordenadas tridimensionais para localizar o alvo tumoral), informou a gerente assistencial do CAISM, Zaira Moura.

Através dessa tecnologia é possível realizar exames mais rápidos com qualidade superior aos métodos convencionais, além da baixíssima dose de radiação “Temos um novo mamógrafo que possui tecnologia de ponta e poderá realizar exames com ultradefinição de imagem”, completou a gerente.

Acesso

O CAISM realiza 800 mamografias por mês, exame que pode detectar o câncer em seus estágios iniciais, antes mesmo que um nódulo possa ser sentido à palpação. Além disso, oferta durante o ano inteiro uma linha de cuidados às pacientes com suspeita de câncer de mama. O acesso aos serviços obedece a um fluxo que começa na Atenção Primária. Nos postos de saúde os profissionais realizam os exames clínicos e solicitam exames de rastreamento ou diagnósticos. Segundo Renata Coutinho, ao ser detectada qualquer alteração na mama, as mulheres são encaminhadas ao serviço de referência no CAISM, através da regulação.

