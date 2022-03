Polícia Civil divulga balanço das ações da Delegacia Regional de Lagarto em 2022

A Delegacia Regional de Lagarto divulgou, nesta terça-feira (22), o balanço das ações realizadas pela unidade policial nos primeiros meses de 2022. Dentre as atuações, estão o cumprimento de mandados de prisão, detenções em flagrantes, além da recuperação de veículos roubados e da apreensão de armas de fogo irregulares.

A unidade policial está sob o comando do delegado Paulo Cristiano desde fevereiro deste ano. A primeira ação da gestão atual foi realizada no início do mês de fevereiro e teve como objetivo dar cumprimento a mandado de prisão contra um homem, que acabou entrando em confronto com as equipes policiais.

Com ele, foram apreendidas duas armas de fogo e uma vasta quantidade de entorpecentes. A ação integrada contou com o apoio de policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos do 7º Batalhão de Polícia Militar (Getam/7º BPM) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Ainda no mês de fevereiro, outros trabalhos foram realizados com o intuito de reprimir os crimes na cidade, dentre esses destaca-se uma prisão em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo no povoado Colônia 13.

A unidade policial também fez a prisão em flagrante de um outro homem no conjunto Jardim Campo Novo, em Lagarto. Ele estava em posse de duas armas de fogo e um celular roubado. Houve também o cumprimento de um mandado de internação contra um adolescente pelo ato infracional semelhante ao crime de homicídio e a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas.

No mês de março, as equipes policiais da Delegacia Regional de Lagarto recuperaram ainda uma motocicleta com restrição de roubo e deram cumprimento a dois mandados de prisão, sendo um contra um investigado por homicídio e outro pelo crime de roubo.

Fonte e foto SSP