Polícia Rodoviária Federal apresenta a exposição PRF Cidadã no RioMar

O evento tem como objetivo a integração com a sociedade e apresentação das ações desenvolvidas pela PRF. Em âmbito nacional, a exposição será realizada pela primeira vez na região Nordeste

Entre os dias 25 e 27 de março, o RioMar Aracaju, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, acolhe a exposição PRF Cidadã, evento que marca o Dia Nacional da Constituição. Com o objetivo de interagir com o público e apresentar as atividades desenvolvidas pela PRF, a ação contemplará exposição de viaturas, materiais operacionais e de investigação de acidentes viários, além de painéis de fotos e stand de atendimento ao cidadão.

A mostra ainda contará com oficinas de atividades lúdicas, cinotécnica, orientações sobre alcoolemia, atendimento pré-hospitalar e dicas de motociclismo. Tudo isso distribuído nos espaços internos e externos do RioMar, permitindo a máxima interatividade com o público. Em âmbito nacional, a exposição PRF Cidadã será a segunda realizada pelo Órgão no Brasil e a primeira na região Nordeste.

A atração será direcionada a toda sociedade sergipana, em especial aos educadores, pessoas envolvidas com segurança pública, profissionais de saúde e fãs da Instituição. O evento irá apresentar uma vasta programação entre elas Simulador de Embriaguez – onde será explicado os riscos da embriaguez no trânsito; exposição de viaturas de resgate, com demonstração de atividades de utilidade pública, como desengasgar uma pessoa; Patrulhinha da PRF, espaço dedicado às crianças com pintura, trilha e outras atividades lúdicas do Projeto Educar da PRF; demonstração do trabalho dos cães farejadores e o que acontece quando há um acidente de carro, entre outras ações educativas.

A exposição irá acontecer na Praça de Eventos Mar e na área externa do shopping, em frente ao estacionamento coberto. A mostra estará aberta ao público na sexta e sábado (dias 25 e 26) das 10h às 22h. No domingo (dia 27), o funcionamento será das 12h às 21h. Já as oficinas acontecerão das 15h às 19h, de sexta a domingo. O acesso à mostra e às oficinas é gratuito.

Serviço

O quê? Exposição PRF Cidadã, com apresentação de atividades desenvolvidas e equipamentos utilizados pela Polícia Rodoviária Federal.

Quando? Sexta e sábado (25 e 26) das 10h às 21h e domingo (27) das 12h às 21h. As oficinas acontecerão de sexta a domingo das 15h às 19h.

Onde? Praça de Eventos Mar e na área externa (em frente ao estacionamento coberto)

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Da assessoria

Foto_Divulgação