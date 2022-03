Prefeitura de Aracaju reforça monitoramento de canais e recolhe árvores caídas na capital

Com as chuvas que atingiram a capital sergipana durante a madrugada desta quarta-feira (23), a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), mobilizou equipes para atuar nas ações de monitoramento de canais em vários pontos da cidade.

Já nas primeiras horas da manhã, técnicos da diretoria operacional da Emsurb percorreram os canais da região central e das zonas Norte e Sul, avaliando o fluxo das águas pluviais, observando os pontos de retenção e a ocorrência de obstrução das galerias.

Na ocasião, foram vistoriados os canais dos bairros Soledade (loteamentos Jardim Bahia e Rota do Sol), Santos Dumont (avenida Benjamin Constant), Olaria (loteamento Nova Liberdade), Jardins (Tramandaí), 13 de Julho (avenida Anísio Azevedo), do conjunto Santa Lúcia, além do canal do riacho do Cabral, no Jardim Centenário.

“Até o momento, nenhuma intercorrência em canais foi constatada”, destaca o diretor de Operações, Bruno Moraes. No entanto, a Coordenação de Poda foi acionada para atender ocorrência na avenida Altamira, Bairro Industrial, onde houve a queda de uma árvore.

“Pela extensão do tronco foi necessário fazer o fracionamento e, em seguida, o recolhimento”, explica Bruno. Já no final da manhã, a equipe de Poda se dirigiu à Rua Sargento Renato Barreto Menezes, no conjunto Orlando Dantas, para atender demanda de queda de árvore.

Limpeza de canais

Conforme a programação do dia, equipes se concentraram ainda na limpeza manual dos canais que cortam os bairros Santa Maria (loteamento Rosa Azul) e 17 de Março. Pelo método mecanizado, a desobstrução foi feita na avenida Salatiel (Olaria), no loteamento Jardim Bahia (Soledade) e na avenida Marechal Rondon (Capucho).

Já no Morro do Avião, também no bairro Santa Maria, a limpeza de canal ocorreu por barragem móvel. No conjunto Médici, agentes realizaram a limpeza com a tela de contenção.

Foto: Ascom/Emsurb