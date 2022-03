Prefeitura de Socorro entrega dois novos veículos à Guarda Municipal

Com o compromisso de melhor atender à população socorrense, a Prefeitura de Socorro continua renovando a frota de veículos de segurança dos órgão municipais. Nesta terça-feira, 22, foram entregues, durante um ato simbólico na Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), mais dois veículos à Guarda Municipal de Socorro (GMS). Estiveram presentes durante o momento o prefeito Padre Inaldo, o comandante da GMS Evilásio Protásio, e a secretária de Assistência Social Carminha Paiva.

Um dos veículos foi destinado à Ronda Operacional (ROPE) que é responsável pela segurança, cumprimento de perímetros e atendimento de chamadas. O segundo automóvel está destinado à Patrulha Maria da Penha (PMP), uma parceria da Assistência Social, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CMPPM), da GMS e do Tribunal de Justiça de Sergipe, para garantir a segurança das mulheres socorrenses.

O prefeito Padre Inaldo expressou extrema felicidade ao participar do ato. “Dar condições aos nossos servidores para que levem o melhor para os socorrenses é um dos maiores compromissos dessa gestão e ver, por exemplo, o trabalho em conjunto da Guarda Municipal e da Assistência Social me traz muita alegria. Parabenizo a todos os envolvidos em garantir a segurança dos moradores do município”, disse.

Carminha Paiva agradeceu ao prefeito pela dedicação à segurança pública e destacou o trabalho da Patrulha Maria da Penha. “Esse é um grande projeto que está na ativa há quase dois anos, protegendo as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Os guardas municipais e as equipes da Assistência Social fazem um belo trabalho e esses novos veículos vêm em boa hora porque assim poderemos melhorar ainda mais nossos atendimentos”, declarou.

A guarda municipal, Alyne Barboza, é responsável pela PMP e destacou a praticidade dos novos veículos. “Nós já tínhamos uma boa frota de carros para atendimentos e rondas, mas a chegada desses novos veículos é uma forma de valorizar nosso trabalho, nossos projetos, e acima de tudo, os socorrenses. Agradeço ao prefeito e à secretária Carminha Paiva pela dedicação ao nosso trabalho e à segurança pública”, disse.

