Presidente do TCE se reúne com secretário do TCU em encontro considerado produtivo

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu nesta quarta-feira (23), o secretário do Tribunal de Contas da União (TCU) e coordenador do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (Focco-SE), Jackson Souza. Também participaram da reunião o diretor Técnico do TCE, Joseluci Prudente, e o assessor da Presidência, Raimundo Aragão.

“Tivemos uma reunião bastante produtiva, onde avançamos em pautas conjuntas que visam reforçar o controle externo dos gastos públicos e a orientação dos gestores sergipanos”, avaliou o presidente do TCE/SE.

Conforme o secretário do TCU, sua visita teve esse intuito de reforçar e alinhar ações junto à nova gestão da Corte sergipana. “O TCU e os Tribunais de Contas dos Estados sempre tiveram uma boa relação, de proximidade, de troca e compartilhamento de informações”, comentou.

Jackson Souza fez referência ainda ao Projeto Integrar, desenvolvido nacionalmente pelo TCU, justamente para estimular o trabalho conjunto entre os tribunais e, assim, “sistematizar o compartilhamento de informações”.

Focco

Durante a visita, também foram debatidas iniciativas do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe, do qual o TCE faz parte. O secretário do TCU explicou que uma das frentes de trabalho consiste no avanço do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

“No ano passado todas as organizações públicas fizeram uma autoavaliação e este ano vamos trabalhar ações de capacitação exatamente para cobrir carências que foram demonstradas”, destacou o coordenador do Focco, acrescentando que será dada uma atenção especial aos municípios, “pela fragilidade maior demonstrada nessas autoavaliações”.

O PNPC é voltado a todos os gestores de organizações públicas e tem o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos. Por meio desta ação, o gestor tem a oportunidade de avaliar sua instituição, descobrindo previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas.

