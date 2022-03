Sergipe goleia o Maruinense por 9 a 0 na 9ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1

A nona rodada do Campeonato Sergipano da Série A1, foi encerrada na noite desta terça-feira (22/03) com a partida entre Sergipe x Maruinense, na arena Batistão, em Aracaju. Foi o confronto do segundo colocado do grupo A contra o último colocado do grupo B. Com a bola rolando, o Sergipe garantiu matematicamente a classificação para as semifinais do Sergipão 1Xbet.

O time colorado dominou o Maruinense e venceu por 9×0. A maior goleada do estadual de 2022. Os gols foram de Doda (3x), Kaio Wilker (2x), Adailson (2x), Hiago e Léo. Com a vitória, o Sergipe soma 18 pontos em nove jogos e segue na segunda colocação do grupo A. Já, o Maruinense é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto.

A nona rodada teve início no sábado (19/03), com três jogos, em Nossa Senhora da Glória, o Atlético Gloriense recebeu o Confiança no estádio Editon Oliveira. O confronto ficou no empate em 0x0. No município de Porto Real do Colégio-AL, o América de Propriá perdeu para o Falcon por 1×0. O gol foi marcado pelo Léo. Na região sul do estado, o Freipaulistano enfrentou o Boca Júnior, no município de Cristinápolis, no estádio Geraldo Oliveira. O Frei venceu por 4×1, com gols de Iuri Caíque (2x), Marcos Alberis e José Bruno. O gol do Boca foi marcado pelo atacante Mano. No domingo (20/03) também aconteceu o clássico do interior entre Itabaiana x Lagarto, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. O clássico foi muito disputado principalmente no primeiro tempo. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas as redes não balançaram e a partido ficou no empate 0x0.

A 10ª é última rodada da 1ª fase do Sergipão 1Xbet, será no sábado (26/03). Acompanhe os confrontos:

15h15 – Boca Júnior x Atlético Gloriense, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

15h15 – Maruinense x América de Propriá, estádio Fernando França, em Carmopólis

16h – Lagarto x Sergipe, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

16h – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

16h – Falcon x FreiPaulistano, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Foto: Lucas Vasconcelos

Com informações da FSF