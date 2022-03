Suely Barreto recebe medalha Ofenísia Freire em solenidade na Câmara de Vereadores

Suely Chaves Barreto, ou Suely Barreto como é popularmente conhecida, comemorou o seu aniversário em grande estilo. Acontece que a Militante Social recebeu na última terça-feira, 22, em Sessão Solene realizada na Câmera de Vereadores de Estância (CVE), a Medalha Ofenísia Freire.

A homenage, foi uma propositura do ex-vereador Dionísio Neto em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade estanciana. Essa medalha outorgada por unanimidade, constitui a maior honraria concedida pelo poder legislativo a uma cidadã estanciana.

“A entrega da Medalha Ofenísia Freire é uma homenagem que a Cidade de Estância faz para você Suely. Sinta muito orgulho de receber essa honraria, ela é uma medalha outorgada para poucos. E você teve esse privilégio de receber a Medalha concedida pela Câmara, e por unanimidade. Isso significa que a Câmara de Vereadores reconhece suas contribuições para sociedade estanciana”, afirmou o presidente da Câmara Misael Dantas.

O vereador Arthur Oliveira destacou a contribuição social da homenageada ao município de Estância, o quão destemida, dedicada e inteligente a militante social é, e falou sobre a necessidade de maior representação feminina na política.

Também presente na sessão, o Vereador Cristóvão Freire exaltou longa relação de amizade que tem com a família de Suely. Bastante emocionada, Suely agradeceu pela honraria recebida. “Inicialmente quero agradecer ao Vereador Dionísio Neto por propor essa honraria. Fico muito feliz e agradeço todos os vereadores pela aprovação do projeto. Essa medalha foi concedida em 2017, e por diversas circunstâncias não foi possível recebe-lá. Graças a Deus estou recebendo justamente no dia do meu aniversário, e agradeço a todos por dividirem esse momento especial”, exaltou.

Suely Barreto é natural do Município de Indiaroba , e reside em Estância desde os 10 anos. Bacharel em direito, a Militante Social é idealizadora do projeto socioassistencial Independência Química e Mulheres De Cores. Também é presidente do Partido Cidadania no município de Estância, e integra a Executiva Estadual e o diretório Nacional do Partido. Disputou as eleições municipais de 2020 para o cargo de Prefeita de Estância, e em 2022 colocou o nome a disposição como pré-candidata a Deputada Estadual.

Participaram da Sessão Solene a Vereadora Alinete Soares, O Vereador Mateus, Tertuliano, o Vereador Evandro, familiares e amigos da homenageada.

Fonte e foto assessoria