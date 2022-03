Suspeito morre após confronto com policiais e apreende armas e drogas em Socorro

Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar apreenderam nesta terça-feira (22) um revólver, uma espingarda e drogas, no Conjunto Marcos Freire III, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais da Força Tática do 5ºBPM foram interceptados por um popular, nas proximidades do terminal de ônibus do bairro, informando que membros de uma facção criminosa estariam fazendo manutenção e testando suas armas em uma casa na Avenida Perimetral I do conjunto Marcos Freire III.

Os militares foram ao endereço informado e identificaram o imóvel indicado na denúncia. Por se tratar de uma área de difícil acesso, em que todas as casas tinham os fundos para uma área de manguezal, a equipe foi dividida, para evitar uma possível fuga. No momento em que os militares chamaram na porta da residência, foi possível ouvir disparos de arma de fogo no interior da casa.

Três homens estavam no local e tentaram fugir pelos fundos, disparando contra os policiais, que revidaram o ataque. Um dos suspeitos foi atingido, os outros tomaram destino ignorado por dento do manguezal. O ferido foi socorrido por uma das equipes policial, e levado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a esposa de um dos suspeitos, seu marido teria recebido uma caixa recentemente contendo tabletes de maconha e cocaína, e que ele escondia as drogas em um terreno no fundo da residência. A Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) foi acionada, para verificar se ainda havia drogas enterradas no local, mas nada foi encontrado, devido à rapidez da distribuição dos entorpecentes na região. Na casa encontraram nove trouxas de maconha e uma de cocaína.

Além da arma do ferido, um revólver calibre .32 com quatro munições deflagradas e uma intacta, os militares apreenderam 14 munições calibre .36 e 78 espoletas para carregamento das munições e um recipiente com pólvora abandonados durante a fuga.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia, para serem tomadas as medidas legais.

Informações e foto Ascom PM/SE