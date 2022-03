Talysson vota com os servidores e contra o Governo

Em sessão extraordinária híbrida e com votação que durou o dia inteiro, a Assembleia Legislativa de Sergipe, nesse 22 de março, votou projetos de reajuste salarial para algumas classes de servidores públicos estaduais como os professores, policiais e bombeiros militares. O Deputado Talysson de Valmir votou contra os projetos propostos pelo Governo.

“Não votarei a favor de um projeto que foi feito e pensado apenas de forma vertical, sem o diálogo com as classes que serão afetadas pelas novas medidas. Eu, como parlamentar, não posso apoiar algo feito dessa forma e sem a participação democrática dos sergipanos”, declara Talysson.

“De acordo com o projeto proposto pelo governo, os professores teriam direitos que já lhe são garantidos retirados, e em troca, um valor próximo ao piso salarial seria dado. O problema é que esse valor seria pago apenas até o final de 2022, após esse período os professores receberiam menos do que recebem hoje. Sem falar que os aposentados também sofrem com essas novas leis, já que também ficou proibida a incorporação de vantagens de caráter temporário nas aposentadorias. Inadmissível”, dispara o parlamentar.

Foi votado e aprovado também o Projeto de Lei Complementar nº 3/2022, de autoria do Poder Executivo, que visa a reajustar os salários dos servidores militares (policiais e bombeiros) de Sergipe em 7%. Além disso, o interstício, que é o tempo para a promoção dentro da corporação, foi reduzido.

“Eu votei contra esse projeto por entender que a forma com que ele foi proposto não atende às necessidades dos militares. Pior que isso, os policiais e bombeiros nem foram atendidos pelo governo para conversar ou tentar negociar. De forma monocrática o governo deu apenas 7% de aumento, quando a categoria pediu 25%”, declara Talysson.

Em extensa votação, que durou a manhã, a tarde e início da noite, também foi votado o projeto do Governo que trata do fim do uso obrigatório de máscaras. O Projeto de Lei 66/2022, que dispensa a utilização de máscaras de proteção facial e revoga a Lei nº 8.677, que tornava obrigatória a utilização do equipamento de proteção individual em todo o Estado de Sergipe. O projeto foi aprovado e, a partir da sanção do governador, a decisão sobre a utilização do uso de máscara será do Comitê Técnico-Científico.

“Vários estados já liberaram o uso das máscaras de proteção facial contra a Covid-19. Claro que os cuidados devem permanecer e a atenção continuar, mas com uma boa parcela da população já vacinada e os números de casos diminuindo, é natural que o uso obrigatório das máscaras não seja mais necessário”, afirma o Deputado.

