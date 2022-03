Tobias Barreto sediará mais uma edição da Factob

Evento contará com 86 estandes e será realizado de 29 de abril a 01 de maio

Tobias Barreto sediará a décima segunda edição da Feira de Artesanato e Confecção (Factob). O evento, que tem como foco o estímulo ao comércio local e a valorização das tradições do município, será realizado de 29 de abril a 01 de maio no Complexo Administrativo Governador Marcelo Déda e reunirá empreendedores ligados à indústria, comércio e ao artesanato da região.

O lançamento oficial foi realizado na noite da última terça-feira. 22, no Clube Social de Tobias Barreto. A estrutura contará com 86 estandes, divulgando e comercializando produtos de moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho, bijuterias e artigos para o lar.

O espaço contará ainda com uma área para oferta de capacitações e orientações técnicas promovidas pelo Sebrae, brinquedoteca, miniparque infantil, praça de alimentação e um palco para apresentação de grupos folclóricos e artistas locais. Diariamente também serão organizados desfiles de moda para mostrar ao público as peças produzidas pelas indústrias de confecções da região.

“A feira se transforma numa das principais atrações de Tobias Barreto, atraindo também pessoas dos municípios vizinhos. A proposta é criar um local favorável para realização de parcerias comerciais, mas proporcionando momentos de lazer. É uma ação importante para estimular a geração de novos negócios e fortalecer o empreendedorismo local”, explica o coordenador regional do Escritório Regional do Sebrae em Lagarto, Aurélio Viana.

Artesanato

Um dos destaques da Factob é a forte presença do artesanato, com a exposição de peças tradicionais do bordado local, especialmente as elaboradas utilizando as técnicas do Crivo e Rechilieu, já conhecidas nacionalmente e confeccionadas nos povoados. A feira estará aberta ao público sempre das 17 ás 23h, com entrada gratuita.

“Queremos atrair não apenas os moradores, mas também os turistas e comerciantes de outras cidades. É um período em que a economia do município recebe um impulso e temos a oportunidade de mostrar a força dos nossos empreendedores e o potencial das nossas empresas”, ressalta o prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino.

A Feira é realizada pelo Sebrae, Prefeitura de Tobias Barreto, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, e conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Tobias Barreto, Banco do Nordeste e Sindicato do Comércio Varejista em Geral de Tobias Barreto (Sindcomtb).

Antes do início da Factob o Sebrae promoverá um mutirão empresarial nos dias 04 e 05 de abril para oferecer orientações técnicas e capacitações aos empreendedores daquele município.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante