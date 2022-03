Tributação na América do Sul é tema de webinar promovido por Nelson Wilians Advogados e escritórios internacionais    

Nesta quinta-feira (24) acontece o webinar “Tributação na América do Sul: Análise sobre aspectos tributários em operações realizadas entre países da América do Sul”, promovido pela Aliança Legal Latino Americana (ALL) de renomados escritórios de advocacia, inclusive Nelson Williane Advogados, com filial em Sergipe. O evento poderá ser assistido online via plataforma Zoom, com inscrição prévia obrigatória.

Na ocasião, os palestrantes: Catarina Parker (LM Abogados, Chile), Juan Manuel Idrovo (Brick Abogados, Colômbia), Indira Navarro (TYTL Abogados, Peru), Alejandro Bouzada (Perez del Castillo Abogados, Uruguai) e Rodolfo S. Cavali da Luz (Nelson Wilians Advogados, Brasil), representarão os escritórios da ALL.

O evento terá início às 10h (horário de Brasília) e o público interessado deve se inscrever pelo link (https://bit.ly/ABC-DE-LA-TRIBUTACION-DE-LA-REGION). As inscrições são obrigatórias para participação e interação com os expositores durante o webinar.

Por Cândida Oliveira