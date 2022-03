Ativistas ambientais, comunidades e pescadores realizarão Ato na “Greve Global pelo Clima”

Na manhã desta sexta-feira (25/03), a Frente Socioambiental Sergipana em conjunto com os Pescadores, irão realizar um Ato Público na Greve Global pelo Clima, com concentração inicial embaixo da Ponte Aracaju / Barra (Bairro Industrial) às 8h. Com Barcos pelo Rio Sergipe e caminhada pela popular Rua da Frente de Aracaju, em direção à ALESE na Praça Fausto Cardoso.

A Greve Global pelo Clima, é um protesto contra as ações que provocam às mudanças climáticas, cidadãos de todo o mundo irão às ruas nesta sexta feira (25/03), data em que acontecerá a Greve Global pelo Clima. Para dar visibilidade à situação de colapso ambiental que ocorre em diversas partes do planeta.

Nosso objetivo é chamar atenção do poder público e discutir junto a população de Sergipe sobre os perigos do aquecimento global e das mudanças climáticas, que acontecem devido à destruição ambiental imposta pelas forças produtivas, onde vivenciamos constantes ataques ao meio ambiente e são perceptíveis os descasos de nossos governantes. No Brasil, o que vimos foram centenas de autorizações para exploração na região amazônica, queimadas desenfreadas, afrouxamento da fiscalização do Meio Ambiente, além de demissões e muito deboche às instituições de pesquisa. Em Sergipe a ExxonMobil inicia a exploração de petróleo sem considerar os impactos ambientais, temos o aumento da poluição e degradação dos Rios e Manguezais, a destruição das Reservas extrativistas de Mangabeiras, Avanço imobiliário desordenado, e muita dificuldade dos pescadores do Rio Sergipe realizarem seu trabalho devido ao assoreamento do Rio, etc.

Greve Global pelo Clima, em defesa da Natureza e das Comunidades Tradicionais

*O quê? Ato público da Greve Global pelo Clima: em defesa da Natureza e das Comunidades Tradicionais.*

Barqueciata pelo Rio Sergipe e Passeata pela Rua da Frente de Aracaju

*Quando? Dia 25 de março, concentração inicial às 8h.*

*Onde? Embaixo da Ponte Aracaju/Barra, no Bairro Industrial*

Da assessoria