Banese Card realiza uma nova edição do ZeraDívida

Feirão para negociação de dívidas junto ao cartão acontece de 28/03 a 02/04 no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro.

O Banese Card inicia, na próxima segunda-feira (28), a última edição de março do ZeraDívida, feirão para que os clientes possam negociar débitos junto ao cartão com vantagens exclusivas, como descontos de até 90% nos encargos da dívida, e a possibilidade de parcelar o valor negociado em até 18 vezes.

A ação acontecerá até o dia 2 de abril, em Nossa Senhora do Socorro, mais precisamente na Loja Banese Card instalada no Shopping Prêmio, nas proximidades da entrada B do centro de compras. O atendimento ao público acontecerá das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, e das 9h às 13h no sábado.

Após o pagamento do valor total à vista, ou da primeira parcela do acordo com o cartão, o nome é retirado do SPC e Serasa em até cinco dias úteis. O interessado em participar da ação não precisa realizar agendamento prévio, basta ir até o local indicado portando documento de identificação original (com foto), receber a senha, e esperar ser atendido.

Essa será a terceira edição do mês do ZeraDívida. A primeira foi realizada em Aracaju, no Bairro Santa Maria, e a segunda no município de Itabaiana, no Ponto Banese PagFácil. Durante os feirões, o uso de máscara e o distanciamento social permanecem obrigatórios como medidas de prevenção à Covid-19. Também há álcool em gel a 70% disponível para os clientes.

Os clientes Banese Card que não conseguirem ir até Nossa Senhora do Socorro para negociar a dívida presencialmente, podem fazê-la por telefone através do número 0800 021 9023, ou enviando nome completo e telefone de contato para o e-mail [email protected] . Mais informações sobre o ZeraDívida podem ser obtidas ligando para os números 0800 284 2884 ou (79) 3218 2080.

Não caia em golpes

O Banese Card reforça o alerta de que não envia SMS, mensagens pelo Instagram e demais redes sociais, ou e-mails com links ativos para renegociação/acordo de débito. Comunicações e links deste tipo não devem ser acessados, pois são tentativas de golpe. Caso receba alguma mensagem em nome do Banese Card, cheque a veracidade do contato ligando para a Central de Atendimento do cartão.

Ascom Grupo Banese