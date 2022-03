Caminhão colide em poste e provoca desvio na Euclides Figueiredo

Um caminhão se chocou contra um poste de energia na manhã desta quinta-feira (24) no cruzamento da Euclides Figueiredo com avenida Benjamin Constant, em Aracaju.

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o motorista não foi localizado. Bombeiros militares apagaram as chamas e o fornecimento de energia da região foi desativado temporariamente. Não há informações sobre feridos.

O trânsito está sendo desviado na avenida Euclides Figueiredo nos dois sentidos. Sendo assim, o condutor que trafega pela via sentido Rodoviária Nova precisa convergir a esquerda na rua Sargento Marcelino até a avenida Benjamin Constant, retornando para a Euclides.

Para os condutores que seguem pela avenida no sentido Nossa Senhora do Socorro, o desvio está sendo feito à direita na rua Maria Terezinha dos Santos Menezes até a Benjamin Constant, retornando para a Euclides Figueiredo. A SMTT orienta os condutores a evitar a via e utilizar rotas alternativas. Agentes estão no local organizando o trânsito.

Com informações e foto SMTT