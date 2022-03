Conlgbt: CRP19 está entre as entidades que atuarão nas causas da população LGBTQIAP+ no biênio 2022-2024

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, por meio do Conselho de Direitos Humanos, foi eleito para atuar nas causas da população LGBTQIAP+ em Sergipe. A Assembleia de escolha das 10 que farão parte do Conselho Estadual da Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CONLGBT), durante o biênio 2022-2024, aconteceu na terça-feira, 15 de março. A entidade está ligada à Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) do Estado de Sergipe.

Além do CRP19 (@cdh.crp19), integram o CONLGBT, ASTRA (@astralgbt) – Direitos Humanos e Cidadania LGBT; ASTRAES (@astraes_lgbt) – Por Direitos Humanos e Visibilidade LGBT; Associação CASAMOR (@casamorlgbtqi); GHB – Grupo Homossexual do Bugio; AGS – Associação Gay Simaodiense; ADA (@a.d.a_lgbt) – Associação a Diversidade em Busca da Cidadania LGBT do Baixo São Francisco; AMOSERTRANS (@amorsertrans) – Associação e Movimento Sergipano de Transexuais e Travestis; Grupo Athena de Sergipe (@grupoathenase); Levante Popular da Juventude (@levantepopulardajuventude).

CONLGBT/ LEI 8.857

Conselho Estadual da Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CONLGBT) é um espaço de controle social e de construção, entre a sociedade civil e o Estado, de políticas públicas em prol da comunidade LGBTQIAP+. Para 2022, uma das principais pautas do colegiado é a elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para a população LGBT.

As representantes da Sociedade Civil Organizada eleitas atuam na promoção da cidadania da população LGBTQIAP+, bem como ao enfrentamento à LGBTfobias e suas formas de discriminação.

Foto: Pritty Reis/Seias

Ascom CRP19