Defesa Civil de Aracaju emite um novo alerta para continuidade da chuva nas próximas 24h

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, emitiu, no final da tarde desta quarta-feira, 23, um novo alerta para a possibilidade de chuva moderada nas próximas 24h. As equipes permanecem em atenção à instabilidade climática, que persiste, na capital, desde a segunda-feira, 21.

Para manter a população informada e com atenção redobrada, o órgão encaminhou mensagem através do serviço SMS 40199, aos mais de 51 mil telefones cadastrados. O alerta tem como base o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O coordenador da Defesa Civil Municipal, major Sílvio Prado, ressalta que as equipes estão preparadas para atendimento de possíveis ocorrências. “Para atendimento à população, o órgão disponibiliza o serviço emergencial 199, que funciona 24h. Atuamos de maneira integrada com os demais órgãos da gestão municipal, para minimizar possíveis transtornos ocasionados pela chuva e reduzir riscos à população”, frisou.

Especialmente moradores de áreas de risco devem manter atenção à possíveis sinais de anormalidade, como inclinação de árvores e postes, rachaduras em paredes, afundamento de piso, movimentação de terra nas áreas de encostas e outras. “Diante de qualquer anormalidade é importante acionar imediatamente a Defesa Civil, para que seja realizada a avaliação de risco e assim possam ser adotadas as providências cabíveis”, reforçou o coordenador.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro no serviço é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.