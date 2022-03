Disputa pelo MDB

Diógenes Brayner – [email protected]

A situação do MDB em Sergipe tem um quê de fragilidade de suas lideranças. Esse jogo de troca de comando apaga toda a história de um partido que se manteve como frente de oposição à revolução. É lamentável. Não a tentativa absolutamente válida de tomar a sigla para fazê-la seguir outro rumo dentro da estrutura política do Estado, mas pela falta de uma mão firme que não deixasse o partido perder força até se tornar vulnerável a esse tipo de ação dos “predadores”, famintos por apoios, tempo de TV e Fundo Partidário. Naturalmente o MDB foi se deixando levar por uma estrutura que não tinha representação forte nas disputas eleitorais e nem influenciava nas decisões políticas.

Isso acontece em todo o País, principalmente depois da morte trágica do eterno doutor Ulisses Guimarães, que mantinha o ritmo coeso do MDB com a força da sua ideologia e atrelado às suas garras. Ulisses está desaparecidos no imenso mar entre Rio e São Paulo. Sem ele, se percebeu a timidez de uma sigla de características fortes, mas que foi definhando até chegar a uma situação que sua presença, em quaisquer grupos políticos, não tinha mais o vigor do projeto que impunha em favor da democracia, na luta pela liberdade e numa visão maior da situação deprimente de segmentos de um povo, que sofre com a centralização do Poder e as conveniências de quem o exerce.

Nesse momento discute-se em Brasília com quem o MDB fica. Os motivos que desejam segurar o partido não são os mesmos dos tempos em que o MDB era símbolo de força e coerência política. O desejo de hoje é para que o partido engrosse as fileiras de apoio a candidato a governador, desde que a sigla não monte chapa majoritária e nem que ponha nas chapas para deputados federal e estadual, quem já tenha mandato. Reeleger-se pelo MDB passa a ser proibido, com uma exceção apenas a quem será o presidente do partido no Estado. Até agora não há uma decisão fechada e nem se sabe como vai ficar, sinal de que, um partido bem estruturado, se transformou em instrumento apenas de apoio.

Além disso, nas eleições deste ano, as tendências políticas não demonstram muita preocupação em tê-lo como aliado. Não se percebe um confronto de lideranças para adquiri-lo ou mantê-lo onde estar, o que passa a impressão de que “tanto faz, quanto tanto fez”, o que, de alguma forma, mancha o histórico de uma legenda que se expunha como Frente pela Liberdade, hoje requisitada não pelo seu ideário, mas pelo bom tempo de televisão e pelo Fundo Eleitoral.

Sobre uso de máscaras

O governador Belivaldo Chagas (PSD) reúne o Comitê-Científico que vai tratar sobre a revogação da lei que obrigava o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados.

*** Os técnicos vão avaliar em que circunstâncias essas máscaras não precisam ser usadas, onde é recomendável o uso da proteção e em que locais o uso é obrigatório.

*** Amanhã, Belivaldo recebe a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, que vai ao assentamento Jacaré/Curituba, entre Canindé e Poço Redondo.

Fábio recebe incentivos

O pré-candidato a governador, Fábio Mitidieri (PSD), mantém trabalho intenso para ajudar na formação das chapas proporcionais.

*** – Um momento importante para quem irá disputar as próximas eleições e meu papel é ajudar nessa construção dessas chapas, disse ele.

*** Fábio diz que só tem a agradecer “os incentivos que tenho recebido por todo Estado. Vamos seguir avançando”!

Machado e chapas

O ex-deputado José Carlos Machado disse que os partidos estão com muita dificuldade para montar chapas proporcionais, principalmente de deputado federal.

*** Machado admite disputar vaga na Assembleia Legislativa e avalia que poucos partidos tenham condições de montar uma chapa para a Câmara Federal.

*** – As conversas sobre montagem de chapas e troca de legendas vão até o último minuto do dia 02 do abril, diz.

Ivan Leite e PSDB

O ex-prefeito de Estância, Ivan Leite (PSDB), disse que se mantém no partido e ainda não tem previsão do que possa ocorrer.

*** Com a mudança no Comando do partido, diz que precisa conversar com o atual presidente, senador Alessandro Vieira, para só a partir daí falar sobre sua posição no sigla.

*** Ivan Leite disse que não tem nenhuma dificuldade em conversar com o senador Alessandro Vieira e que mantém uma boa relação pessoal com ele.

Artung faz palestra

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung (PSDB), teve encontro ontem, com lideranças políticas de Sergipe, em um hotel da orla.

*** Falou que tem confiança e esperança de que o Brasil consiga abrir caminhos para o desenvolvimento com bons resultados.

***Artung deixou claro que tem confiança e que a acredita em um Brasil próspero. Sinalizou, sutilmente, que pode ser candidato a presidente da Republica.

Márcio pressiona

Márcio Macedo (PT), que assume a vaga do deputado Valdevan Noventa, cassado pelo TSE, marca sob pressão o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que determine a sua posse.

*** Márcio não sai da Câmara e admite que na próxima semana assuma o mandato. Já deixou claro que disputará a reeleição.

Decisão do MDB

Chega de Brasília a informação de que o MDB passará para as mãos do deputado Fábio Henrique nesta sexta-feira, que se filiará à legenda.

*** O líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões, esperou até ontem a entrega da renúncia dos membros do atual Diretório Regional de Sergipe, das mãos do atual presidente Sérgio Reis.

*** O objetivo seria fazer uma transição pacífica e sem problemas, mas como até agora isso não aconteceu, a Direção Nacional fará a mudança no comando do MDB em Sergipe.

Conversa com Bulhões

O senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato a governador, viajou a Brasília ontem pela manhã para uma conversa definitiva com Isnaldo Bulhões, a fim de decidir essa transição.

*** O deputado federal Fábio Henrique participou da conversa porque quer ir para o MDB tentar a reeleição e coordenar o partido, que já tem chapas prontas para estadual e federal.

Jackson sobre MDB

O ex-governador Jackson Barreto se mantém no MDB e deve trocar de partido. Disse ontem que não sabe o que está acontecendo em relação à sigla: “os Reis, que estavam no Comando, não me anteciparam nada”.

*** Sobre uma nova sigla, JB diz que até o momento conversou apenas com o PCdoB, mas não havia definido nada.

*** Jackson Barreto avisou ao governador Belivaldo Chagas (PSD) sobre o “avanço do MDB para ficar em mãos de Fábio Henrique (PDT)”. JB voltará a ter novo encontro com o governador.

Sílvio e definição

Silvio Santos (PT), coordenador da pré-campanha de Rogério Carvalho a governador, admite que “quem um dia acreditou que Moro & Deltan eram heróis e faziam justiça, eu considero apenas um otário”.

*** – Mas, se mesmo depois que seus crimes foram expostos, alguém ainda acha que os capos da Lava a Jato são vítimas, eu o considero tão criminoso quanto eles”.

Daniele ao Senado

A delegada Daniele Garcia (Podemos) disse ontem que a sua candidatura ao Senado Federal está confirmada e que trabalha intensamente a montagem das chapas a federal e estadual.

*** Sobre uma composição com candidato ao Governo, ela diz que está conversando com o senador Alessandro Vieira, que disputará a sucessão pelo PSDB.

João e Patriota

O Patriota trabalha para montar as chapas de federal e estadual. Quanto a composições, o Partido Liberal não foi conversar com o presidente do Patriota, Uezer Marquês.

*** Dos prováveis candidatos ao Governo, apenas o ex-deputado João Fontes (PTB) esteve com Uezer para propor composição e ofereceu a vice.

*** A vereadora Emília Correa (Patriota) pode ser candidata à deputada federal, mas não descarta disputar o Senado.

Julgamento de recurso

Amanhã será julgado o recurso impetrado pelo deputado estadual Rodrigo Valadares, para que o PTB permaneça sob seu comando em Sergipe.

*** Rodrigo recorreu da decisão que o afastou do partido e alterou o comando nos Estados. Atualmente o ex-deputado João Fontes é que está à frente e disputa o Governo pela legenda.

Damares ao Senado

Ontem, em entrevista a TV-Atalaia, o pré-candidato a governador pelo PTB, João Fontes, surpreendeu ao anunciar a ministra Damares Regina Alves como candidata ao Senado em sua chapa.

*** Damares é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Bolsonaro. Ela é pastora evangélica, advogada e acha que “homem veste azul e mulher rosa”.

Deu no Globo – Interlocutor de Bolsonaro entre evangélicos, Silas Malafaia cobra ministro da Educação: ‘Não basta parecer honesto, é preciso provar’.

Roberto Requião – Um quilo de ouro? Parece frase de conto infantil e fantástico !Mas é a incrível moeda de canalhas que tomaram conta do Brasil!

Blog do Noblat – Lula admite não ser candidato e impõe condições para ir em frente; “Se Alckmin não for o vice, o ex-presidente tascará fora”.

Mário Sabino – Acho divertido quando me “acusam” de ser pró-ocidental na guerra da Ucrânia. Exatamente. Para mim, Putin não é “o outro lado”. É o lado do Mal absoluto.

Band Jornalismo – Em seu discurso de filiação ao PSB, Alckmin ainda disse que Lula “reflete sentimento de esperança” e representa a democracia.

Guga Noblat – Todo mundo sabe que isso não é corrupção, é apenas pagamento de dízimo com dinheiro público. O resto é perseguição política, taokei?

Leandro Ruschel – A decisão de hoje, de punir quem ousou investigar Lula, é mais um passo na consolidação do nosso sistema cleptocrático.

Daniel A. Dourado – A essa altura, militares e pastores honestos devem estar querendo o fim do bolsonarismo tanto quanto a gente.