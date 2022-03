Doe absorventes e ganhe ingresso para o Circo Hermanos Suarez

Iniciativa em prol da dignidade menstrual acontece na próxima sexta-feira, 25 de março, no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Até o dia 31 de março, o Shopping Jardins, em parceria com os institutos JCPM de Compromisso Social e Ágatha, realiza campanha de arrecadação de absorventes para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. E para incentivar a adesão da sociedade, quem realizar doações na próxima sexta-feira, 25 de março, ganha ingressos para o Circo Hermanos Suarez, que está em cartaz no estacionamento do shopping localizado na zona Sul de Aracaju.

Cada pacote de absorvente dá direito a um ingresso. A Loja Solidária fica em frente à Lotérica no mall próximo ao hipermercado GBarbosa, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

As doações serão destinadas ao Instituto Social Ágatha, que fará a distribuição dos absorventes a adolescentes e mulheres que sofrem com a pobreza menstrual.

Precariedade

A higiene menstrual é um direito humano reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2014, mas não faz parte da realidade de milhões de brasileiras. Estudos apontam que uma em cada quatro adolescentes no Brasil não tem acesso a absorventes, 28% das jovens já deixaram de ir às aulas por não conseguirem comprar absorvente e 48% delas esconderam que este foi o motivo da ausência.

Pobreza ou precariedade menstrual refere-se à falta de acesso aos recursos necessários para meninas, mulheres e homens trans manterem uma boa higiene no período da menstruação. Esta carência não se restringe aos absorventes, mas abrange também a ausência de conhecimento sobre os cuidados com o corpo e a precariedade dos ambientes onde vivem, como falta de banheiro, água e saneamento.

Estima-se que 713 mil meninas brasileiras não têm banheiro ou chuveiro em casa e mais de 4 milhões não contam com itens básicos de cuidados menstruais na escola.

Instituto Ágatha

Desde 2015, a instituição atua em Sergipe no resgate e valorização da mulher em situação de vulnerabilidade. A organização social sem fins lucrativos realiza os projetos Formação Educacional e Profissional Social (FOPS), Ateliê Tecendo Sonhos, os programas Sua Vida Vale Mais e Ellas por Ellas, dentre outras ações voltadas a meninas, adolescentes e mulheres, especialmente aquelas vítimas de violência doméstica familiar ou egressas do sistema prisional.

Mais informações sobre o Instituto Social estão disponíveis no perfil do Instagram @SomosAgatha e no site ongagatha.org.br.

Campanha pela dignidade menstrual

O quê? Arrecadação de absorventes para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade.

Quando? Doações podem ser realizadas até 31 de março. Sexta-feira, 25 de março, das 10h às 22h, doe 1 pacote de absorventes e ganhe 1 ingresso para o Circo Hermanos Suarez.

Onde? Loja solidária em frente à lotérica do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Mais informações? shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Da assessoria

Foto: Getty Image