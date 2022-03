Em Brasília, deputado discute autorização para porte de arma para segurança privada

Deputado Capitão Samuel se reuniu com o presidente da Câmara Federal para discutir PL que autoriza porte de arma funcional para vigilantes privados

O deputado estadual Capitão foi à Brasília, ao lado do deputado federal Laércio Oliveira, nesta quinta-feira (24) para participar de reunião com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. A visita teve o objetivo de agilizar o andamento do Projeto de Lei 699/2019.

O PL dispõe sobre a permissão do porte de arma de fogo, de calibre permitido, em tempo integral aos integrantes da segurança privada.

Segundo o Capitão Samuel, o uso de arma de fogo para os vigilantes é essencial. “Entendemos esta necessidade porque os vigilantes se expõe para proporcionar segurança dos patrimônios. Sendo assim, também ficam visados ao saírem dos postos de trabalho”, pontua.

Foto assessoria