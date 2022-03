Encantos do fundo do mar: RioMar Aracaju realiza o I Encontro de Sereismo de Sergipe

Evento inédito acontecerá neste domingo, 27, com acesso livre para todos os públicos. O encontro será realizado em parceria com o Sereias de Aju

Assim como os dragões e as fadas, as sereias são seres míticos que povoam o imaginário humano há milênios e fazem parte de enredos que envolvem os sete mares e marinheiros enfeitiçados pelo canto hipnotizante de criaturas metade mulher ou homem e metade peixe. Embora, até hoje, nenhuma evidência da existência das criaturas tenha sido encontrada, existe uma grande dúvida acerca do tema. Afinal, as sereias existem ou não?

Se para muita gente as sereias são apenas seres criados pela fértil imaginação humana, para outras, as mulheres-peixe vivem nos mares plenas e belas e são a personificação da natureza dos oceanos. Em torno do mundo, mulheres e homens não só acreditam na existência das criaturas aquáticas, como fazem disso um estilo de vida atuando como ativistas em defesa do mar, animais e natureza marinha. Esse movimento é conhecido como sereismo.

Para enaltecer a todos que vivenciam esse universo, no próximo domingo, dia 27, o RioMar Aracaju, em parceria com o Sereias de Aju, promove o I Encontro de Sereias de Sergipe, evento inédito em nosso estado. Além da presença de sereias e tritões com suas lindas caudas, o encontro contará com exposição fotográfica digital e oficina de maquiagem, com produtos de O Boticário.

O evento irá acontecer no Espaço Canto da Sereia, localizado ao lado do restaurante Madero e para participar basta chegar das 15h às 19h, o RioMar estará de braços abertos para receber crianças, mulheres e homens simpatizantes desse encantador lifestyle.

Serviço

O quê? I Encontro de Sereias de Sergipe, em parceria com o Sereias de Aju (@sereiasdeaju)

Quando? Domingo, dia 27 de março, das 15h às 19h

Onde? Espaço Canto da Sereia, ao lado do restaurante Madero, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Acesso? Livre. É só chegar fantasiado e entrar no clima.

Fonte assessoria

Foto_Sereias de Aju