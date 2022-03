Energisa investe em automação da rede elétrica nos municípios sergipanos

Serão investidos mais de R$ 3 milhões

A Energisa Sergipe está ampliando a instalação de equipamentos de redes inteligentes nas áreas de concessão com objetivo de melhorar a qualidade dos serviços em vários municípios da sua área de atuação. A concessionária vai instalar, até maio deste ano, 42 religadores que promovem a religação da rede elétrica de forma automatizada.

A tecnologia atua em caso de ocorrências provocada por fatores externos que acarretam a interrupção do fornecimento de energia elétrica. O sistema identifica o ponto com falha e realiza as etapas de proteção automaticamente do circuito, isolando o problema. Além disso, o sistema possibilita, sempre que possível, a transferência de cargas para que o menor número de clientes fique sem o suprimento de energia. Essas manobras são realizadas do Centro de Operação da Energisa sem precisar deslocar equipes para o local.

“Os equipamentos remotos promovem uma operação muito mais rápida e eficaz. Além de sinalizar interrupções de energia e oscilações de tensão remotamente, em tempo real. O operador do Centro de Operações Integrado (COI) tem a possibilidade de realizar transferência de energias, de um circuito para outro, no momento de uma interrupção de energia remotamente, em tempo real”, explica o gerente do Departamento de Construção, Manutenção e Distribuição da Energisa, Thyago Tanouss.

Serão instalados 42 religadores somando um investimento de mais de R$ 3 milhões. As cidades que receberão esses equipamentos são: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Lagarto, Carmópolis, São Cristovão, Carira, Simão Dias, Neópolis, Laranjeiras, Porto da Folha, Barra dos Coqueiros, Maruim, Monte Alegre, Telha e Poço Redondo.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas