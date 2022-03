Fábio Reis e ministra irão conceder títulos de terra em assentamento

Em reunião com o superintendente do INCRA em Sergipe, Victor Santos, o deputado federal Fábio Reis conheceu detalhes da agenda da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que estará amanhã, 25, no estado, juntamente com o presidente nacional do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho.

No encontro foi debatida a importância da visita da ministra, que estará em Canindé de São Francisco, para a entrega de quase 400 títulos de domínios definitivos às famílias do Projeto Jacaré-Curituba, o maior assentamento irrigado da América Latina, abrangendo também o município de Poço Redondo.

A ação, que é coordenada pelo INCRA, conta com o apoio de Fábio Reis. Victor Santos ressaltou o papel do parlamentar em mais essa conquista para as famílias assentadas. “O empenho de Fábio, a parceria e a dedicação são importantíssimos para a concretização desse sonho, além do valioso trabalho realizado junto à Instituição”, frisou.

O superintendente lembrou que foram disponibilizados recursos para o INCRA através de emendas parlamentares do deputado, que têm ajudado muitas famílias da região. “Só no assentamento do Projeto Jacaré-Curituba, foram pagos mais de R$ 3 milhões em crédito e outros R$ 11 milhões na construção de casas populares”, completou.

Fábio Reis destacou o papel do INCRA em Sergipe na implementação de políticas de acesso ao crédito e melhoria das condições de plantio nos assentamentos rurais. “O evento de amanhã é mais uma prova de que esse trabalho está dando certo”, comemorou.

Foto Ascom/Fábio Reis