FAMES fará evento de integração entre várias áreas de conhecimento

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizará no dia 29 de março, das 8h às 17h, no Teatro Tobias Barreto, Aracaju, a Prosa da FAMES “Integrar para Crescer”, um evento gratuito de integração entre várias áreas de conhecimento da administração pública, com o objetivo de promover o entendimento dos mecanismos de governança através de palestras e discussões de temáticas da gestão pública.

Contato para entrevista: (79) 9 9942-1044 Jorge Teles – assessor técnico da FAMES