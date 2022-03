Fecomércio, OAB e É de Sergipe discutem ações para o turismo costeiro

O superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Maurício Gonçalves, recebeu nesta tarde para uma reunião, os representantes do movimento É de Sergipe, da empresa G&A Consultoria Ambiental, e da Comissão de Turismo e Hotelaria da OAB, para discutir mecanismos de atendimento conjunto para os empreendimentos de turismo no estado, com direcionamento para as áreas de zoneamento costeiro. O objetivo é estimular o empreendedorismo para fortalecer o ambiente turístico de Sergipe, expandindo as ações no estado.

Foi acordado que serão feitos estudos técnicos convergentes entre as entidades, que contemplem a cadeia produtiva do turismo com foco no estímulo à geração de emprego e renda. A parceria com a OAB foi um entendimento entre os presidentes da Fecomércio e da Ordem, Laércio Oliveira, e Danniel Costa. Maurício destacou que várias iniciativas desenvolvidas pela Fecomércio, sindicatos e Câmaras Empresariais, têm trazido resultados importantes para a evolução dos negócios no estado. Os benefícios estão sendo estendidos para o É de Sergipe, fortalecendo a relação institucional das entidades.

O entendimento das regras de zoneamento costeiro e planos diretores dos municípios será de fundamental importância para direcionar os empresários nos melhores investimentos de seus recursos para o turismo sergipano, compreendendo as normativas e diretrizes para viabilidade econômica, de ocupação e execução dos negócios, papel fundamental de participação da G&A e OAB.

