Fernando Fernandes curte praia e é abordado por mulheres em despedida de solteira

Fernando Fernandes, de 40 anos, esteve nesta quinta-feira (24) num quiosque na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. Durante o momento de descanso, o apresentador foi abordado por oito mulheres numa despedida de solteira.

O atleta se prepara para estrer neste mês como apresentador do reality No Limite, e chegou a almoçar com Boninho na última semana para alinhar os últimos detalhes, como o diretor contou em seu Instagram.

Fernando vai substituir André Marques no comando da atração. Ele é atleta profissional, sendo tetracampeão de paracanoagem e amante dos esportes radicais. Neste edição, o reality será exibido duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, tendo um participante eliminado a cada episódio.

REDAÇÃO QUEM

Fernando Fernandes na praia da Barra da Tijuca (Foto: Fabricio Pioyani/AgNews)