Georgeo convoca presidente da Deso para esclarecer falta de água  

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) informou na manhã desta quarta-feira (23), que protocolou um requerimento convocando o presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) Carlos Fernandes de Melo, para comparecer à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para prestar esclarecimentos sobre as constantes falta de água no interior do estado.

O deputado explicou que o requerimento também tem a finalidade trazer o presidente da DESO para falar sobre as ações que a instituição está executando para diminuir a falta de água em vários municípios sergipanos.

“Não é a primeira vez que tratamos sobre a falta de água no interior. É um tema que nós sempre trazemos para esta Casa. E eu sei que outros colegas deputados também já foram a Deso solicitar explicações para ajudar as comunidades mas, infelizmente permanece essa constante falta de água nas cidades do interior”.

“Então, acho necessária a vinda do presidente da DESO a essa Casa para que ele pudesse esclarecer o que de fato está ocorrendo e o por quê essas constantes falta de água. Até porque o talão no final do mês chega seja com água ou sem água, e se a pessoa não pagar é penalizada”.

