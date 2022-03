Gilson Andrade e bancada voltam atrás e aprovam projeto que massacra servidores

À toque de caixa e descumprindo um acordo feito às claras com o Sindicato dos Servidores Públicos de Estância e Arauá (Sindseme), os vereadores de Estância cederam à pressão do prefeito Gilson Andrade e aprovaram um massacre contra os servidores públicos.

Com a aprovação do Projeto de Lei, trabalhadores de diversas categorias do funcionalismo público municipal continuarão recebendo abaixo do salário-mínimo nacional e sendo massacrados pela gestão, que já foi apelidada pelos servidores de “Gestão da Fome”.

Trabalhadores de categorias, como: motoristas de veículo leve, agentes administrativos, pedreiros, coveiros, merendeiros, telefonistas, entre outros, recebem e permanecerão recebendo um salário-base abaixo de R$ 1.000,00, em um contexto de salário-mínimo na casa dos R$ 1.200,00.

A situação mais gritante é a dos motoristas de veículos leves, dos agentes administrativos e dos pedreiros, que recebem apenas R$ 882,25.

“Os trabalhadores foram derrotados, mas a luta continua e os nomes que se posicionaram contra as categorias serão lembrados”, declarou o presidente, Carlito Lemos.

Vereadores que aprovaram o PL:

Artur Oliveira Nascimento (PT) Alinete Soares Cardozo (PP) Alex Silva Porto (PSD) Isaias de Jesus Santos (PSOL) Flávio Emídio Brasil Santos (PSD) Alex Silva Porto (PSD) Jorge Paulo Fonseca Santos (PP) José Evandro Machado Soares (PSOL) José Paes dos Santos (PSD) Pedro Kaique Freire Menezes (PV) Raimundo Ascendino Hora Soares (PSC) Sandro Barreto Gomes (PSD) Tertuliano Pereira da Silva Neto (PRB)

