Governo  suspende a obrigatoriedade do uso de máscara e estabelece novas regras para eventos

O governo do estado informou nesta quinta-feira (24) que o uso de máscaras foi suspenso em locais abertos e fechados em Sergipe.

Nesta sexta-feira (25) será publicada uma resolução com a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia para orientar as pessoas que devem continuar com o uso, mas sem ser obrigatório

A decisão foi confirmada pelo governo, após análise junto ao Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, que avalia o cenário epidemiológico no estado. A partir de agora, o uso de máscara é indicado em situações específicas, baseado em documento da Sociedade Brasileira de Imunologia, como:

Pacientes sintomáticos ou em contato com transmissões

Sintomas de resfriado comum e síndromes gripais;

Profissionais de saúde que atuem na rede pública e familiares deles;

População vulnerável;

Não vacinados com as três doses ou dose de reforço;

Imunossuprimidos;

Idosos acima de 60 anos, em especial com comorbidades;

Gestantes;

Sempre que tiver em locais de risco de transmissão de Covid- 19, como: transporte público, agências bancárias, repartições, lotéricas e instituições de ensino;

Locais abertos com aglomeração.

Eventos – Sobre a realização de eventos, o governo informou que as cidades que alcançaram a taxa de 75% da população vacinada com duas doses, os eventos estão totalmente liberados.

Na última terça-feira (22), o Projeto de Lei nº66/2022, que institui a dispensa da obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção respiratória em Sergipe, foi aprovado por maioria na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).