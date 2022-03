Imaginarium reabre no RioMar Aracaju com um novo formato de quiosque

Após um hiato, a Imaginarium, marca reconhecida no mercado como líder no segmento fun design, retorna ao RioMar Aracaju, desta vez com um novo formato de quiosque. A nova operação oferece fácil circulação ao cliente e evidencia o colorido que é uma das marcas registradas da franquia. O quiosque fica localizado no primeiro piso do shopping, bem próximo ao restaurante Madero.

A operação conta com todos os produtos que compõem o portfólio da Imaginarium, com opções para mimar alguém especial ou se autopresentear com itens criativos e divertidos.

Entre os itens mais procurados pelos amantes da marca estão as coleções do Harry Potter, Star Wars, Friends e Beatles, peças decorativas, acessórios tech, porta-retratos, apoios para notebook, almofadas, mochilas, luminárias, copos e canecas, jogos, bijous e uma infinidade de produtos que promovem o bem-estar e organização no dia a dia.

A Imaginarium está no mercado desde 1991 e é reconhecida dentro e fora do Brasil por antecipar conceitos e tendências dos produtos que assina. A inovação é uma forte característica da marca que procura, através do lançamento de 400 novos produtos por ano, sempre atender às expectativas do consumidor. Hoje, a marca celebra 31 anos dentro do segmento fun design, com mais de 200 lojas e 600 multimarcas espalhadas pelo país.

Da assessoria

Foto_Kamilla Ribeiro