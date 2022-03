Itabaiana já vacinou mais de 7 mil crianças de 05 a 11 anos contra Covid

O Governo de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde, já vacinou mais de sete mil crianças contra a Covid-19. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado diariamente pela Vigilância Epidemiológica.

De acordo com a Vigilância, 7.112 crianças já foram vacinadas contra a Covid-19. Destas, 4.901 de 05 a 09 anos de idade e 2.211 de idade entre 10 e 11 anos.

O município vacina com primeira dose, neste momento, as crianças de 05 a 11 anos e as pessoas a partir de 12 anos.

A vacinação segue normalmente de segunda a sábado, das 08h às 16 horas no Ginásio Poliesportivo Francisco Vilobaldo (Chico Cantagalo). .

Foto assessoria

Por Leonan Leal