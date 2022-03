Jackson Barreto vai a Niterói e participa do centenário do PCdoB que terá presença de Lula

O ex-governador Jackson Barreto participa, nesta sexta-feira e sábado, dias 25 e 26, do centenário do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A celebração, nomeada de “Festival Vermelho – Floresce a Esperança”, ocorrerá em Niterói (RJ), que terá a presença do pré-candidato a presidente, Lula da Silva (PT).

Jackson Barreto marca presença no evento pela sua trajetória política em defesa da democracia e da liberdade e chega como convidado a se filiar ao PCdoB. O convite foi realizado na última semana, durante visita da presidente nacional da sigla, Luciana Santos. Na ocasião, Jackson afirmou estar lisonjeado com o chamamento. “é um reconhecimento à minha luta política e ao trabalho realizado”, disse.

No ‘Festival Vermelho’, Jackson Barreto deve se encontrar com o ex-presidente Lula, pré-candidato à Presidência pelo PT, que também confirmou sua participação no evento.

O evento terá entrada gratuita e a programação reunirá uma maratona de atividades culturais, formativas e políticas como shows, debates, seminários, lançamento de livros, exposição, feira, gastronomia, mostra de cinema, convidados e participantes de todo o país, além de representações internacionais.

Reunindo diversas gerações da militância e também o público em geral, o festival é um convite a pensar novos futuros para o país, em um momento de grandes desafios e contradições do sistema político, econômico e social vigente (Eugênio Nascimento).