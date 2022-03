Jovem de 23 anos é assassinado com cerca de 20 tiros no Bairro Santa Maria, em Aracaju

Um jovem de 23 anos, foi assassinado com cerca de 20 tiros na noite desta quarta-feira (23), no Bairro Santa Maria, em Aracaju. A motivação do crime ainda é desconhecida.

As informações passadas pelos policiais militares são de que um homem chegou em um carro branco, efetuou os disparos contra a vítima e, em seguida, fugiu do local.

Ainda segundo a polícia, cápsulas de bala de pistola foram encontradas no chão.

Quem tiver alguma informação sobre o crime pode ser repassado através do Disque-Denúncia (181), que o sigilo é garantido.