Laís encontra Sabrina Sato e revela se já ligou para Rodrigo após o BBB 22

A nona eliminada do BBB 22 já está tentando se readaptar a uma nova vida pública após toda a experiência de estar na casa mais vigiada do Brasil. Laís, que entrou para o Top 10 de maiores rejeições em Paredões Triplos da história do programa, não deixou a simpatia de lado mesmo respondendo algumas perguntas meio polêmicas. Dessa vez, a ex-sister encontrou uma pessoa que sabe bem o que é passar pelo reality: Sabrina Sato.

A apresentadora, que participou do BBB 3, aproveitou a oportunidade para fazer umas perguntas para Laís — e que todo mundo quer saber também! “Ligou ou não ligou para o Rodrigo aqui fora?”, disparou Sabrina. “Não liguei!”, responde a médica, rindo bastante. A apresentadora também aproveitou para descobrir a resposta de outra dúvida.

“Laís, você deixou ou não deixou a calcinha para o Gustavo?”, questiona também a apresentadora, e Laís garante: “Não deixei!”. No dia de sua Eliminação, o brother, com quem Laís viveu um relacionamento no BBB 22, fez o pedido ousado caso ela deixasse o reality. Por Gshow — Rio de Janeiro

Foto: Reprodução/Instagram