Moção de Repúdio ao filme de Danilo Gentili é aprovada

Aprovada na sessão plenária desta quinta-feira, 24, a Moção de Repúdio nº 93, de autoria da deputada estadual Goretti Reis (PSD), sobre a veiculação do filme ‘Como se tornar o pior aluno da Escola’, e de Apoio a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em impedir sua divulgação.

Indignada, Goretti Reis relatou que no último dia 21, a justiça rejeitou ação do MJSP contra suspensão do filme polêmico de Danilo Gentili. “Isso realmente preocupa. O juiz federal Vinícius Magno Duarte rejeitou e orientou conduzir de outra forma. Ele nem fez uma avaliação do mérito do filme e isso nos deixa preocupado porque, com certeza, quanto mais se fala do filme mais vontade de se ver. Esse filme apresenta cenas que induzem a prática de atos sexuais, entre adulto e criança, portanto, apresentar isto como comum se constitui em crime, pois o abuso sexual contra crianças e adolescentes deixam graves consequências para as vítimas, causando pânico para o resto de suas vidas”, ressaltou.

Foto: Jadilson SimõesPor

Por Kelly Monique Oliveira