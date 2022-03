Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (23), após colidir com um ônibus no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

Walker Nascimento Santos, de 21 anos, morreu após bater na lateral do veículo que estava fazendo retorno na pista.

As informações passadas pela Companhia de Polícia e Trânsito (CPTran), com o choque a vitima perdeu o controle da moto e caiu, morrendo no local.