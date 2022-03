Pedro Luan lançará novo álbum em show no Teatro Atheneu

Álbum autoral reúne novos sucessos do cantor sergipano

O artista sergipano Pedro Luan escolheu o dia 02 de abril para presentear os fãs com o show de lançamento do seu terceiro álbum, intitulado “Conversa”. O evento será realizado a partir das 20h, no Teatro Atheneu, em Aracaju, e os ingressos podem ser adquiridos na loja Brumar dos Shoppings Jardins e Riomar, na bilheteria do Teatro Atheneu e no site da Central do Ingresso (clique aqui).

Além do talento para cantar, Pedro Luan também compôs os seus novos sucessos, dom que o permite eternizar em versos e melodias sua paixão pela vida e pela música. “A preparação desse álbum durou cerca de 6 meses, foi uma experiência maravilhosa de viver. Considero que ‘Conversa’ é o álbum mais maduro do meu ‘Eu’ enquanto artista e enquanto compositor”, conta o artista.

Das 12 faixas que compõem o CD, as canções Tempo e Desejo, Pés Descalços, Volta Logo e Guerra ou Paz ganharam clipes. Os vídeos foram gravados no interior do estado, com a proposta de captar diferentes cenários que retratassem a essência e a simplicidade das canções e estão disponíveis no canal do Youtube do artista.

“Me uni a profissionais incríveis e começamos a pensar juntos na elaboração das ideias, os vídeos foram projetados de acordo com cada composição, de modo que tivessem conexão, e em breve lançaremos mais alguns. Além disso, também está disponível no meu canal do Youtube uma live session, que é uma apresentação completa gravada com muito amor para os meus fãs”, relata Pedro Luan.

Para o show do dia 02, Pedro Luan garante que não vai faltar emoção e carinho com o público. “Seguiremos todos os protocolos e com toda segurança estaremos unidos neste dia tão importante, lançar esse meu novo projeto com aqueles que acompanham e admiram meu trabalho, como sempre, será muito significativo para mim”, conclui.

O álbum completo já está disponível nas plataformas de streaming e pode ser conferido no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play e Tidal.

Sobre Pedro Luan

Pedro Luan, artista da Nova MPB, é músico, compositor, intérprete e já carrega boas experiências musicais. Em 2016, idealizou um grandioso projeto com o intuito de homenagear seu pai, o cantor Rogério, que havia falecido. Foi então que surgiu o projeto Feito a Dois, incluindo a gravação de um álbum e a realização de diversos shows.

Em 2019, o cantor lançou o álbum “O Que Há de Segredo”. Inteiramente independente e produzido através de financiamento coletivo, com um expressivo engajamento do público, o CD contou com 8 canções inéditas e autorais, além de apresentações musicais.

Em 2020, lançou o single “Tanto Espaço”, em parceria com o também sergipano João Ventura. De lá para cá, o artista veio se preparando para o projeto atual.

Por Regiane Sá