PL que pede obrigatoriedade de bombeiros e brigadistas em espaços públicos e privados é aprovado

Os vereadores de Aracaju aprovaram por unanimidade durante a sessão da Câmara Municipal, o Projeto de Lei de autoria de Ricardo Marques que pede a obrigatoriedade da presença de bombeiros e brigadistas em espaços públicos e privados para garantir a segurança da população e evitar incêndios. O projeto passou pela terceira discussão no dia 10 de março e agora passou pela redação final. Para começar a valer aguarda ser sancionado pela Prefeitura de Aracaju.

Em maio do ano passado, incêndios foram registrados nos Hospitais Nestor Piva e Fernando Franco, em Aracaju. Cinco pacientes que se tratavam contra a Covid-19, em uma das unidades, infelizmente não resistiram e a tragédia foi grande.

“Acompanhei tudo de perto desde o início dos incidentes. Dei apoio aos familiares, pacientes e funcionários e utilizei o meu mandato para buscar respostas e explicações dos órgãos competentes. Descobri que o Nestor Piva estava em débito com as certidões junto ao Corpo de Bombeiros e em desacordo com o plano de emergência para incêndio, ou seja, a tragédia poderia ter sido evitada se tivesse regular”, explica.

Atento a essa problemática e com receio de sua repetição, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei que pede a obrigatoriedade de brigadistas e bombeiros civis em espaços públicos e privados para garantir a segurança da população. “Agradeço aos colegas pela aprovação do projeto que julgo ser de extrema importância. Acredito que o prefeito sera sensível e não vetará o nosso projeto, mais importante ainda que ter uma lei aprovada, é fiscalizar a sua aplicação e farei isso certamente. Fui eleito para representar o povo nesta Casa e busco melhorias para a população”, orgulha-se.

No mesmo dia, o vereador encontrou-se com alguns bombeiros civis e brigadistas que comemoraram a aprovação do projeto.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro