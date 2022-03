Polícia Civil prende condutor que provocou acidente que vitimou policial em Aracaju

Equipes da Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Jairo Jardel da Silva Junior, 47, condutor do veículo que provocou o acidente de trânsito que vitimou o policial civil Abilio Gomes da Silva Netto. O caso ocorreu na madrugada do domingo, 1º de agosto de 2021, na avenida Beira Mar, em Aracaju.

O condutor do veículo que provocou o acidente foi identificado na época do fato. As investigações demandaram perícias e, com a emissão do laudo, durante o mês de fevereiro, foi solicitado o mandado de prisão do condutor desse veículo.

Nas investigações, a DEDT comprovou, por meio de imagens de câmeras de segurança existentes na via, que o condutor estava dirigindo em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas pela avenida. Em determinado momento, o condutor fechou o veículo do policial que veio a colidir em um poste, morrendo ainda no local.

A equipe da DEDT também comprovou que Jairo estava em um estabelecimento comercial ingerindo bebidas alcoólicas pouco antes de causar o acidente que vitimou o policial civil Abilio Gomes.

Com a decisão judicial, a prisão do condutor do veículo que provocou o acidente foi feita na manhã desta quinta-feira (24). Ele foi indiciado pela prática de homicídio doloso, quando o suspeito assume o risco de produzir a morte de terceiros.

Informações e foto SSP