Polícia divulga identificação de autores homicídio em Umbaúba

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira, 24, a identificação dos autores do homicídio que vitimou Lenaldo Araujo dos Anjos, que era conhecido como “Mequi”, no povoado Pau Amarelo, em Umbaúba. O crime ocorreu no dia 27 de fevereiro.

De acordo com as investigações, os suspeitos foram identificados como Wanderson de Jesus Santos, conhecido como “Tantinho”, e Regiclecio de Jesus Santos. Conforme o apurado, a vítima e os autores do crime se envolveram em uma confusão em um bar local. Nessa situação, ocorreu troca de ameaças que teriam sido motivadas, possivelmente, por uma cobrança de dívida relacionada a entorpecentes.

Segundo a apuração policial, os autores, em uma motocicleta, acompanharam a vítima na rodovia de acesso ao povoado Pau Amarelo e a atingiram com golpes de faca. A vítima correu para uma propriedade local pedindo socorro, mas sem obter sucesso, vindo a óbito.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre as localizações de Wanderson de Jesus Santos e de Regiclecio de Jesus Santos sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE