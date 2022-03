Pré-candidato, Eduardo Amorim deixa o PSDB e poderá se filiar ao PSB

O ex-presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, falou nesta quinta-feira (24) sobre as perspectivas políticas para as eleições de 2022, após o senador Alessandro Vieira assumir a presidência estadual e voltou a confirmar a sua pré-candidatura ao senado, além de informar que vai deixar a agremiação, mas ainda não decidiu para onde vai. “Eu recebi vários convites, inclusive por Geraldo Alckmin que é médico e anestesiologista igal a mim, mas digo que até a próxima semana vou decidir”, disse.

A informação foi confirmada durante entrevista ao radialista Carlos Ferreira, no programa 103 Noticias, e diz que “eu continuo com a disposição em disputar o senado, inclusive recebi homenagens como o melhor senador, pelo Congresso em Foco”.

Eduardo Amorim também reiterou a informação de apoio ao ex-prefeito de Itabaiana, caso dispute o governo do estado. “Eu fui o primeiro a defender a pré-candidatura de Valmir de Francisquinho, e sempre defendi, porque acredito ser o melhor para Sergipe”, disse o ex-senador.

Ainda durante a entrevista, o ex-senador disse que a escolha do próximo partido vai acontecer na próxima semana, o que poderá ser o PSB, e isso irá, caso ocorra, se aliar ao grupo de oposição, ao lado de Rogério Carvalho (PT).