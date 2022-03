Prefeito de Boquim declara apoio â pré-candidatura de Laércio Oliveira ao Senado

O prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade declarou apoio à pré-candidatura de Laércio Oliveira ao Senado. Eraldo disse que sua decisão foi baseada nos investimentos que o município tem recebido, em virtude das emendas parlamentares, mas também pelo trabalho realizado pelo deputado em todo o Estado de Sergipe.



Segundo Eraldo, Laércio Oliveira já demonstrou, através do seu mandato, toda a sua capacidade, não apenas como parlamentar atuante em Brasília, sendo reconhecido nacionalmente, mas também como presidente da Fecomércio/Sesc/Senac’, realizando grandes empreendimentos em Aracaju e no interior do Estado.



“Reconheci de público todos os investimentos que Laércio proporcionou para a nossa cidade, como calçamento de povoados, construção de praças, aquisição de patrol, recursos para custeio da Saúde, reforma do mercado da carne, e em breve a construção de uma Unidade Básica de Saúde, com recursos do seu gabinete. Por tudo isso, eu afirmo que estou com Laércio na sua pré-candidatura ao Senado”, assegurou.