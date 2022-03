Prefeitura de Capela garante reajuste salarial dos servidores que vai de de 10,19% a 33,24%,

A prefeita de Capela encaminhou para a Câmara de Vereadores do Município na última sexta-feira, 18, os projetos de lei que garantem o reajuste salarial de diversas categorias do funcionalismo público efetivo do município.

O projeto foi entregue pessoalmente pela prefeita ao presidente da Câmara de Vereadores do município, localizado a 65 km de Aracaju. Os reajustes vão de 10,19% a 33,24%, de acordo com a categoria.

Para a prefeita, Silvany Mamlak, o reajuste neste momento é um compromisso da gestão municipal. “Nossos servidores auxiliam a construção de uma Capela melhor, é um compromisso nosso valorizar nossos profissionais”, ressaltou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Zezinho de Dr. Geraldo, reforçou a atuação da gestão municipal, destacando sua tranparência. “Essa semana, daremos celeridade a esses projetos. Essa é a prova da transparência e da forma que a senhora trata o funcionário público”, afirmou

Foi encaminhado o projeto de reajuste do piso do magistério a partir de maio deste ano, no percentual de 33,24% com base no vencimento-base, preservando os direitos adquiridos do magistério municipa.

Foram encaminhados também projetos para os seguintes reajustes:

– 10% para profissionais de nível superior da saúde, incluindo enfermeiros, odontólogos e médicos

– 10,19% para os servidores que atuam como auxiliar de serviços gerais e auxiliar de eletricista.

– 12% para Cozinheiros

– 12,91% para agentes comunitários de saúde e de endemias;

– 15% para atendentes de saúde Bucal e Auxiliares de Enfermagem;

– 16% para vigilantes;

– 18% para motoristas e condutores de ambulância;

– 20% para assistentes administrativos;

– 22% para carpinteiros, eletricistas, pedreiros e pintores;

– 30% para fiscais de tributos e técnicos em contabilidade.

Por Ascom/PMC