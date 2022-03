Prefeitura reinaugura sexta unidade escolar em Simão Dias

Nesta quinta-feira, 24 de março, aconteceu a solenidade de reinauguração da Escola Municipal Fabrício Policarpo do Nascimento, localizada no Povoado Caiçá de Cima, em Simão Dias.

O ato público contou com as participações do prefeito Cristiano Viana, a primeira-dama, Cláudia Cristiane, a secretária de Educação e Cultura, Profª Angela Siqueira e demais secretários, os vereadores Irailde, Aninha, Delson, Geraldo e Nelsinho, além da comunidade escolar.

Diversas melhorias foram feitas na unidade de ensino, incluindo reformas nas salas de aula, banheiros, cozinha, pintura, bem como manutenção e novas adaptações na escola da rede municipal.

A Escola Municipal Fabrício Policarpo do Nascimento é a sexta unidade de ensino que passou por reforma e significativas melhorias, dentro do Programa Acelera Simão Dias.

O prefeito Cristiano Viana destacou que a escola reinaugurada há mais de 15 anos não passa por reforma no município. “Preciso frisar que a referida unidade de ensino não passa por melhorias há mais de 15 anos, ou seja, em pouco mais de um ano de gestão estamos realizando verdadeiras mudanças nas escolas municipais. Verdade, temos muito trabalho pela frente, mas muito já foi feito”, discorreu o gestor.

Em Simão Dias, a gestão Nossa Força, Nossa Gente já entregou as reformas das escolas Maria Eloísa Batista Santos (Povoado Sítio Alto), Maria Rabelo Barreto (Povoado Salobra), Genésio Chagas (Povoado Cumbe II), Emílio Rocha (Pov. Lagoa Seca) e a Creche Manoel José de Matos no Conjunto Caçula Valadares.

Em breve também serão entregues as reformas e ampliações das escolas: Otaviana Odíllia da Silveira (Pov. Brinquinho), Desembargador Gervásio Prata de Carvalho (Pov. Curral dos Bois) e Prof. José Celestino dos Santos (Pov. Mata do Peru).

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias