“Prêmio MPT na escola”- municípios podem inscrever trabalhos até 15 de julho

Estudantes de escolas públicas de municípios sergipanos podem participar do Prêmio MPT na Escola 2022 – “A escola no Combate ao Trabalho Infantil”. A etapa estadual segue com inscrição até 15 de julho. Serão escolhidos e premiados os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos por alunos do 4º, 5º,6º e 7º anos. O objetivo do prêmio é estimular a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização, prevenção do trabalho infantil e de proteção ao adolescente trabalhador.

A participação é gratuita e a inscrição dos trabalhos deve ser feita no período de 11 a 15 de julho, das 08h às 12h, nos locais que constam no edital. Na etapa estadual participam estudantes matriculados em 2022 no ensino fundamental (do 4º ao 7º ano) da rede pública municipal ou estadual dos seguintes municípios: Aracaju, Estância, Ilha das Flores, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro e Pacatuba.

O Prêmio MPT na Escola dividiu a participação dos estudantes em dois grupos. O primeiro grupo contempla alunos dos 4º e 5º anos, com produções sobre “Trabalho Infantil”. O segundo grupo, formado por estudantes de 6º e 7º anos, deve abordar a “Aprendizagem Profissional/Profissionalização” de adolescentes. Os participantes podem concorrer nas categorias conto, poesia, música e desenho.

Para facilitar a abordagem da temática em sala de aula, o MPT disponibilizará material de apoio (gibis, cadernos de orientação pedagógica e cartazes). Todas as regras sobre inscrições, seleção e avaliação estão disponíveis no site do MPT-SE (www.prt20.mpt.mp.br). A Comissão Organizadora também disponibiliza um canal para esclarecimento de dúvidas ([email protected]).

