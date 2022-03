Quem montará o palanque de Bolsonaro?

Por Adiberto de Souza *

Ainda não há uma definição sobre quem vai montar o palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Sergipe. Essa pergunta só pode ser respondida com segurança quando todas as candidaturas majoritárias forem confirmadas no estado. Por enquanto, o único postulante ao governo que se identifica com a direita é o advogado João Fontes (PTB), porém o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), tenta viabilizar a sua candidatura a governador. Caso o petebista e o itabaianense oficializem suas pretensões eleitorais, restará outra dúvida: em qual dos dois palanques Bolsonaro subirá? Neste caso, é provável que o inquilino do Palácio do Planalto prefira a estrutura montada por Valmir que, além de ser do seu partido, tem sido estimulado pelo próprio presidente a disputar o governo. Diferente de Francisquinho, João Fontes ainda tenta conquistar a simpatia dos bolsonaristas sergipanos, principalmente depois que, há bem pouco tempo, declarou não apoiar a reeleição do capitão de pijama. Home vôte!

Novo socialista

O presidente do PSB sergipano, Valadares Filho, não esconde a alegria com a chegada ao partido do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin: “Esta filiação foi um marco na história do nosso partido”, discursou. O político paulista trocou o PSDB pelo PSB para ser candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula da Silva (PT). Para Vavazinho, o novo filiado fortalece o PSB e a aliança com partidos de esquerda, na busca por um novo modelo de governo para o Brasil. Então, tá!

Ministra na terrinha

E quem deve dar com os costados, amanhã, em Sergipe é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A fidalga vem entregar títulos permanentes de posse da terra às famílias do Projeto Jacaré-Curituba, localizado no semiárido sergipano. Cerca de 9 mil pessoas moram nas 40 agrovilas do Jacaré-Curituba. Após ser recebida pelo governador Belivaldo Chagas, a ministra se desloca ao sertão do estado, onde cumprirá a agenda. A entrega dos títulos de propriedade será por demais importante, pois trará segurança jurídica aos que ocupam os lotes destinados à agricultura irrigada. Marminino!

Petistas festejam

Os petistas estão sorrindo de orelha a orelha porque o ex-procurador de Justiça, Deltan Dallagnol foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula da Silva (PT) por acusa-lo sem provas. Segundo o senador petista Rogério Carvalho, Deltan, “que já é investigado por tentar desviar recursos da Petrobras para uma ‘fundação’, é mais uma vez desmascarado na vexatória coletiva do PowerPoint. É o triste fim da farsa de Moro e sua trupe”. Por sua vez, o novo deputado federal Márcio Macedo (PT) afirmou sobre o caso que “quando a verdade chega, é uma vitória atrás da outra”. Ah, bom!

Juíza homenageada

A juíza de Direito Rosa Geane do Nascimento, coordenadora da Mulher, da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, foi agraciada com o Diploma Bertha Lutz, de defesa dos direitos da mulher. A entrega da honraria ocorreu no Senado, em sessão por demais concorrida. A indicação para homenagear a magistrada sergipana foi da senadora Maria do Carmo Alves (União Brasil). Ao sugerir o nome da doutora Rosa Geane, a parlamentar levou em conta o trabalho que ela tem feito, sobretudo, no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher. Para Maria do Carmo, a juíza “tem tido uma atuação de extremo destaque e merece todas as honrarias”. Certíssima!

Tapa na macaca

O porte de drogas para consumo próprio não poderá ser considerado para agravar a pena se a mesma pessoa for flagrada novamente com a mão na “massa”. O caráter de reincidência desses casos já foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça. No entendimento dos ministros do STJ, “a punição deve se limitar a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou participação em curso educativo”. Arre égua!

Até quando?

Tendo assumido o comando do PTB há poucos dias, o advogado João Fontes vai tentar pela segunda vez se eleger governador de Sergipe. A primeira tentativa ocorreu no pleito de 2006 pelo PDT, quando foi votado por apenas 2% do eleitorado. O vitorioso naquela eleição foi o então prefeito de Aracaju, Marcelo Déda (PT), eleito no 1º turno, com 52,46% dos votos. Irrequieto, João Fontes está em seu 6º partido. Antes de virar petebista de carteirinha, o pré-candidato foi filiado dos PL, PSB, PT, PDT e PPS, tendo sido presidente estadual do PL e do PPS. Resta saber até quando o distinto permanecerá no PTB. Crendeuspai!

Dois mais dois

Pesquisa feita com jovens que terminaram o ensino médio mostra que há uma desconexão entre o que é ensinado nas escolas e os conhecimentos exigidos na vida adulta. Elaborado pela Fundação Lemann, o estudo revela que no campo do raciocínio lógico os jovens não dominam conteúdos básicos da matemática, têm dificuldades com estimativas de valores, com cálculos de descontos e reajustes, e para ler planilhas e gráficos. Uma lástima!

Defesa da educação

E o pré-candidato a governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), disse ser “inadmissível o Ministério da Educação virar um balcão político”. Deputado federal, o pessedista lamentou a denúncia de que dois pastores estariam intermediando recursos do MEC para prefeituras, desde que estas se disponham a ajudar igrejas evangélicas. Segundo Mitidieri, diferente do que pensam alguns, a educação é um direito de todos e o MEC existe para executar uma política educacional de qualidade. É vero!

Bico seco

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) quer explicações da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para as constantes falta d’água no interior do estado. Para tanto, o cidadanista propôs à Assembleia que convoque o presidente da estatal, Carlos Fernandes de Melo, para explicar os motivos de tamanha escassez do precioso líquido. No entendimento de Georgeo, a convocação também permitirá que o presidente da Deso informe aos deputados sobre quais ações estão sendo feitas para reduzir as rotineiras faltas de água em boa parte dos municípios. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 28 de maio de 1942.

* É editor do Portal Destaquenotícias