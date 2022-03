Sergas participa do Encontro Distribuidoras de Gás do Nordeste

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (24) a abertura do Encontro das Distribuidoras de Gás do Nordeste, que ocorre em Fortaleza (CE), com a presença de representantes da Sergas. A programação inclui debates sobre a Lei do Gás nos contextos estaduais, regulamentações e contratos de suprimento de gás, entre outros temas. O encontro prossegue até 25 de março, com a presença de diversos agentes do setor.

O evento inclui discussões voltadas para apresentação de estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) sobre a demanda de gás natural da região Nordeste. Uma visita à usina de biometano do Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia também integra a grade de atividades.

Na oportunidade, o diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, fez um convite a todos os presidentes das companhias de gás natural do Nordeste para que o próximo encontro aconteça em Sergipe. A chamada foi aceita por unanimidade, cabendo agora à distribuidora sergipana pautar e organizar a nova reunião.

O encontro em Fortaleza é organizado pela Companhia de Gás do Estado do Ceará (CEGÁS), sendo representada por seu diretor-presidente, Hugo Figueiredo, e por seu diretor técnico e comercial, Enaldo Valadares. O evento conta, ainda, com a participação do diretor administrativo-financeiro da MTGAS (MT), Manoel Antônio Garcia Palma; do gerente de estratégia, riscos e conformidade da ALGÁS (AL), Roney Presbitero; do diretor-presidente da GASPISA (PI), Roberto Alves Pereira; do diretor-presidente da PBGÁS (PB), Jailson José Galvão; do diretor-presidente da BAHIAGÁS (BA), Luiz Raimundo Barreiros Gavazza; do diretor-presidente da COPERGÁS (PE), André Campos; da gerente administrativa da POTIGÁS (RN), Mariana Siqueira; e do diretor de Estratégia e Mercado da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), Marcelo Mendonça.

Foto Assessoria

Por José Castilho