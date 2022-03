Sergipe começa a aplicar 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos nesta quinta-feira

Sergipe inicia nesta quinta-feira, 24, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19, para os idosos acima de 80 anos de idade. A recomendação foi realizada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), através de nota técnica enviada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), na quarta-feira (23).

A SES informa ainda que estão aptas a receber a quarta dose apenas as pessoas com 80 anos ou mais, que foram vacinadas com a dose de reforço (3ª dose) há pelo menos quatro meses. A orientação do Ministério da Saúde (MS) é que as vacinas Astrazeneca, Pfizer e Janssen sejam aplicadas nesta nova etapa da campanha contra a Covid-19.

Em Sergipe, 33 mil idosos já receberam a dose de reforço, conforme dados levantados pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a enfermeira de imunização da SES, Ana Lira, existe a necessidade desta nova dose, para reativar a memória imunológica dos mais idosos.

“Os estudos mostram que nessa faixa etária há uma diminuição na resposta imunológica, sendo assim, eles precisam de uma quarta dose para reforçar o sistema imunológico. Aos idosos e cuidadores das pessoas com mais de 80 anos, fiquem atentos e verifiquem qual foi a data que tomou o reforço. Tendo quatro meses, já pode aplicar a quarta dose”, reforça a enfermeira.

A SES orienta à população que precisa tomar a quarta dose ficar atenta às informações sobre locais e datas de vacinação que estão sendo divulgadas constantemente pelos municípios em suas redes sociais. Em caso de dúvida, os usuários também podem procurar as UBSs para obter informações.

Com informações e foto da SES